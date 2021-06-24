5月甲級寫字樓租賃錄正吸納量　仲量聯行：最差時刻已過去

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-06-24 13:35

仲量聯行今日（24日）發表《香港地產市場觀察》報告，指5月份整體甲級寫字樓租賃市場錄得116,300平方呎的正吸納量，是2019年7月以來首次錄得正吸納量。商舖及貨倉租賃市況上月亦見改善跡象。

報告指，疫情下，企業對地產的需求改變，加上現時租金水平已跌至可負擔水平，令更多租戶選擇搬遷至優質的寫字樓。當中包括外賣平台Foodpanda，承租銅鑼灣時代廣場兩層樓面，涉及建築面積約39,000平方呎。

Foodpanda租用銅鑼灣時代廣場兩層樓面，面積約3.9萬平方呎。（資料圖片）

業主願意調低租金吸新租戶

由於普遍業主均願意調低租金以吸引新租戶，5月整體甲級寫字樓租金仍按月下跌1.4%。值得注意的是，個別出租率較高的寫字樓，錄得租金增長。中環寫字樓租金相對抗跌力較高，而尖沙咀的租金跌幅最大。

中環近月的租賃交投量亦見改善，區内空置率已由7.5%回落至5月底的7.2%。月内較矚目的租賃成交為共享辦公空間營運商德事商務中心，承租中環友邦金融中心全層，涉及租用面積15,800平方呎。

鮑雅歷：寫字樓租賃市場最差時刻已過去

仲量聯行香港租賃業務主管鮑雅歷表示，由於企業對香港經濟逐漸恢復信心，租戶於過去數月開始願意作出地產決定。相信寫字樓租賃市場最差的時刻已經過去，下半年主要商業區的租金跌幅將轉趨緩和。

此外，商舖及貨倉租賃交投於5月也見回升。仲量聯行大中華研究部主管黃志輝指，4月零售業總銷貨額按年繼續上升12.1%，5月商舖租賃市場錄得數宗矚目成交；外圍貿易環境強勁料可帶動5月貨倉租賃交投繼續上升。