英資律師行合夥人近兩億購SHOUSON PEAK　呎價逾7萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-24 14:05

港島豪宅市場接連錄大額成交。新地（0016）旗下南區壽臣山SHOUSON PEAK，本月初以近兩億元沽出的洋房，新買家為英資年利達律師事務所（Linklaters）的合夥人廖振璋。

據土地註冊處資料，南區壽山村道17N號洋房，本月初以1.9458億元沽出，新買家為廖振璋（LIEW CHIN CHONG）及林美玲（LIM MOOI LENG）。上述洋房實用面積2,760平方呎，連面積481平方呎花園，是次成交呎價7.05萬元。

據悉，廖振璋為年利達律師事務所（Linklaters）合夥人兼衍生及結構性產品亞洲主管。他在2019年曾參選香港律師會理事，惟未能當選。

該屋苑向來為名人聚居地，如前地監局主席陳韻雲、歌手陳奕迅等。其中，陳奕迅於2013年斥逾2.3億元買入屋苑一幢洋房，實用面積3,238平方呎，呎價逾7.1萬元。

禮頓山高層相連戶傳逾2.3億沽

此外，有市場消息透露，跑馬地豪宅禮頓山7座高層A室及B室相連戶，實用面積3,071平方呎，市傳連同兩個車位以約2.328億元沽出，成交呎價高達約75,800元，屬高價成交個案。資料顯示，原業主於2002年以4,825.6萬元購入上址，是次易手帳面升值約3.8倍。