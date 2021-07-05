憧憬通關｜樓上燕窩莊董事1.2億買上水新發街舖　半年斥2.6億掃貨

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-07-05 18:51

疫情有所改善，市場憧憬快將通關，過去為水貨客集中地的上水區，近日錄得大額舖位成交。售賣貴價優質補品的樓上有限公司（前稱樓上燕窩莊），其公司兩位董事新近再度入市，斥資1.2億元買入上水新發街地舖。翻查資料，該兩名董事過去半年已斥資約2.6億元買入工商舖物業。

據土地註冊處資料，上水新發街44號地下連入則閣樓，於6月初以1.2億元易手，新買家為LOYAL VAST LIMITED，董事包括侯君俠（HAU,KWAN HAP）及侯君剛（HAU,KWAN KONG）。二人均為樓上董事。

上述舖位面積約1,500平方呎，設有閣樓約1,000平方呎。原業主早於1989年以260萬元購入上述舖位，即持貨約三十二年，帳面獲利1.174億元，升值約45倍。

疫市掃貨｜樓上燕窩莊兩個月內豪擲1.4億購商廈及舖位

翻查資料，侯君俠及侯君剛近年積極買入工商舖物業，如去年12月斥資約3,230.76萬元，購入尖沙咀新港中心2座中層單位，呎價約1.56萬元，創該廈過去三年的低位水平。

而侯氏二人在今年1月份又以1.05億元買入天水圍天瑞路88號俊宏軒1樓101至102號舖。該舖位面積約9,296平方呎，現租予百佳超市，每月租金約48萬元，租金回報5.5厘。