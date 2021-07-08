柏傲莊 III｜私樓推倒重來破天荒　補救費或更貴　天頌苑案最經典

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-07-08 17:50

由新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站上蓋項目柏傲莊 III ，因為牆身底座混凝土檢測未達要求，主動提出拆卸重建，並延後九個月交樓，估計是本港開埠以來首宗在建中的私樓，需要拆走重建、推倒重來。

2.5億補救天頌苑短樁

香港的樓宇建造規格及要求高，故觀乎過去在建樓宇甚少出現問題。較為轟動一次，算是房署的居屋項目天水圍天頌苑，兩座（L座及K座）於1999年被發現出現傾斜及沉降，後揭發是短樁問題，上蓋工程亦「爛尾」。

其後，雖然不用拆卸，但房署需斥資1.5億元為兩幢大廈進行加固地基工程，另需多花一億元進行大型修復工程，方能達到可供出售的水平，即涉額近2.5億元，補救短樁問題的費用相比清拆重建所需的工程費還要昂貴。

同時，房署須賠償訂金和利息開支予有關居屋準買家，以及承擔1,280個單位延遲出售的損失，加上訴訟費等，涉額達逾6億元，扣除保險公司賠償後房署終損失逾4億元。

愉翠苑兩幢拆後變為花園

而另一宗同為房署的資助房屋沙田圓洲角短樁案，於1999年至2002年期間被揭發，主要因承建商偷工減料，房署未有即時發現問題，至樓宇建成後，負責驗收人員才發覺問題，致令沙田愉翠苑D座及E座出現嚴重沉降，勘察後證實該兩幢樓宇短樁嚴重，終須拆卸，原址其後重建為一個小花園。