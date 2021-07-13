嘉林物流陳善飛9900萬購上水新豐路地舖

上水區錄大額舖位成交。據土地註冊處資料，上水新豐路33號新豐大廈地下2號舖，在6月18日以9,900萬元沽出，新買家為K Logistics Limited，其公司董事為陳善飛（CHAN, SIN FEI）。

屢次買入貴重豪宅及舖位

據了解，陳善飛為嘉林國際物流有限公司創辦人，過去曾多次買入貴價住宅及舖位，如今年5月份以8,000萬元購入尖沙咀漢威大廈地下A號舖，成交呎價約8萬元。住宅方面，他在2014年以1.22億元購入西半山天匯中層B室；2018年則斥資4.951億元買入山頂加列山道TWELVE PEAKS雙號屋，實用呎價高達117,965元。

上水新豐路。（余睿菁攝）

舖位九年升值七成

至於上述上水新豐路舖位的原業主，於2012年3月以5,700萬元入市，是次易手帳面賺約4,200萬元，升值73.7%。翻查資料，舖位面積約3,000平方呎，現由中資銀行以每月約27萬元承租，租約期至2022年11月中，料陳善飛擁近3.3厘回報。