連沽三物業套現近2.5億　蔡志忠：為換貨「化零為整」

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-07-06 19:30

資深投資者蔡志忠近月頻頻出貨，新近再以一億元沽出京瑞廣場一樓OK Mall一個面積逾萬呎的巨舖。蔡氏過去三個月接連沽舖，合共套現約2.48億元。

萬呎巨舖原叫價1.28億

最新沽出的京瑞廣場一樓OK Mall 102號A01舖位，面積11,695平方呎，早前叫價1.28億元，是次減價2,800萬元易手，以新成交價計算，成交呎價約8,550元，物業以交吉形式出售。

蔡志忠表示，上址新買家為公司內部友好，故願意以稍微折讓價出售。目前舖位市值租金每月約30萬元，預期買家可獲3.6厘回報。

對於近期接連沽出多個物業，他指並非看淡後市，強調沽貨是「化零為整」，為換貨作準備，目前正在洽談大型物業，不排除隨時入市。

蔡志忠拆售的OK Mall商場，已全數沽清，套現約10.3億元，帳面獲利約5.35億元。（資料圖片）

六年前拆售OK Mall商場 套現逾10億

資料顯示，蔡志忠等人於2015年以4.95億元購入上述京瑞廣場二期一樓全層，全層面積共約6萬平方呎，後來入則改裝成為OK Mall商場，分間成188個舖位拆售，並成功售出186個舖位，當年套現約8.5億元，餘下兩個舖位留作收租。

計及蔡志忠4月份率先以8,000萬元沽出的OK Mall 153號舖位，以及最新成交，整個OK Mall商場舖位已全數沽清，合共套現約10.3億元，扣除當年買入價，帳面獲利約5.35億元。

投資者蔡志忠6800萬沽灣仔天樂里相連舖 六年帳面賺600萬

參考資料，蔡志忠今年3月份已沽出灣仔天樂里6至18號地下D和E相連舖位，面積合共約1,700平方呎，成交價約6,800萬元，持貨六年，帳面獲利600萬元或近10%。