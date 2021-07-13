沙田嶺畢架·金峰現樓示範單位曝光　料月內招標發售

遠東發展（0035）旗下沙田嶺新盤畢架·金峰，今日（13日）首度開放現樓示範單位予傳媒參觀，遠東發展營業及市務總經理陳富強指，項目擬於月內以招標形式發售，首輪預計先推分層單位，意向價將參考九肚山、九龍塘半山等豪宅的成交價。

陳富強又指，最快明日起開放現樓示範單位供預約參觀。遠東發展地產總裁方文昌則指，集團將透過各個渠道增加在港住宅土地儲備，預計投資100億至150億元。

遠東發展地產總裁方文昌（左）及營業及市務總經理陳富強。

今日開放予傳媒參觀的示範單位為分層大廈8樓A室，實用面積1,334平方呎，屬三房兩套連多用途室間隔，另設私人升降機大堂。

【畢架·金峰示範單位直撃】

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屋苑鄰近大埔公路 特設額外隔音設備

畢架·金峰位處大埔公路旁、鄰近沙尖隧道收費站，單位各個房間均設有隔音設備。其中，主人套房相對靠近公路，發展商於原有的隔音玻璃外，再額外加設兩塊隔音透明屏障。

記者身處窗戶全關之單位內，幾乎未有聽到戶外噪音。單位的主景觀為獅子山山景及大埔公路景，遠眺沙田市區住宅及沙田污水處理廠。

畢架·金峰位於大埔公路沙田嶺段8388號，由1座分層大廈及4幢洋房組成，合共提供66伙。畢架·金峰已屆現樓，發展商傾向招標發售單位，預計月內推出。