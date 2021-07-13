前UA院線再獲接手　MCL進駐UA淘大商場　7月15日開業

屹立香港多年的UA Cinemas 今年3月宣布全線結業，旗下戲院陸續獲吸納，其中，東涌東薈城戲院早前由林建岳旗下的洲立影藝（MCL）接手。MCL院線今日（13日）宣布再接手九龍灣淘大商場三期的前UA戲院，7月15日開業。

林建岳旗下豐德麗集團（0571）於2013年收購寰亞洲立集團，並擁有MCL院線。近期積極進行擴充，先後接手多間UA戲院舊舖，令MCL戲院總數增至14間，成為目前全港擁有最多戲院的院線。

據MCL院線公布，MCL淘大戲院位於牛頭角道77號淘大商場三期，共有3個影院，均配備Barco 4K Laser投影機及杜比7.1環迴立體聲音響，其中一個院更設有杜比全景聲Dolby Atmos音響系統。

UA Cinemas 結業前，在港共經營6間戲院，分別位於銅鑼灣時代廣場、旺角新世紀商場Moko、九龍灣淘大花園商場、MegaBox商場、青衣城及東薈城。其中，東薈城院線月前已獲MCL接手，並重新營業。至於MegaBox商場戲院，則獲嘉禾接手。