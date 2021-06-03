01消息：東涌大埔居民喜訊！ 林建岳洽購東薈城UA　銀都洽大埔UA

撰文： 陳嘉洛 李彤 最後更新日期： 2021-06-03 07:51

屹立香港多年的UA Cinemas，今年3月以不敵疫情、長期經營壓力為由即時結業，原有院線去向成疑，包括2019年才重開的東涌東薈城戲院。市場消息指，林建岳旗下的洲立影藝（MCL）母公司豐德麗集團（0571），有意洽商接手已全面翻新的東薈城院線。 至於本來相隔20年、終有戲院進駐的大埔區，原由UA接手並計劃年底開業，惟UA結業後呈「半天吊」狀態，市場傳出銀都機構正洽租。

▼東涌東薈城UA電影院▼

林建岳擴院線版圖 先後租K11、The ONE戲院

近年本港戲院經歷「大洗牌」，現時本港最大型的連鎖影院為MCL戲院及百老匯院線，其中洲立影藝旗下的MCL戲院，目前有12間戲院，屬近年積極擴充的院線之一。

UA院線今年3月結業後，林建岳旗下娛樂公司豐德麗，斥資5,600萬元及月租約206萬元，接手K11 Art House戲院；同時宣布承租華人置業（0127）旗下的尖沙咀The ONE戲院，為期10年租約，總基本租金1.23億元，平均每月租金約102.5萬元，新租賃協議由2023年4月開始。MCL早前亦承租啟德新商場AIRSIDE，提供7個影院，涉及1,100個座位。

市場消息指，林建岳有意進一步擴大院線版圖， 正洽商接手東涌東薈城UA戲院。東薈城戲院於2016年結業，至2019年才重開，不足兩年再次關閉。過往東涌區居民可選擇到青衣看戲，惟青衣戲院同為UA院線，結業後東涌居民最近或要到葵芳或荃灣才有戲院，若林建岳今次成功出手，對當區居民可說是一大喜訊。

大埔居民原區睇戲未落空

至於大埔區，高峰期曾有3間戲院，惟在2001年相繼結業，大埔居民需跨區睇戲。UA戲院去年承租大埔超級城的多層停車場，原定在今年開業，惟UA全線結業後，大埔新戲院亦告吹。

市場近日傳出，電影公司香港銀都機構正洽租。大埔區議會去年曾到現場視察，當時相片顯示基本改建工程已完成，包括劃成基本區域，已具戲院雛形。

立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國表示，歡迎投資者有意洽購電影院線，對居民、戲院員工和業界絕對是好事，據他所知其他UA院線亦有人洽購。他指早前疫情令戲院停業幾個月，不少院線經營困難，若現時有商家願意接手，成本、價格都相對吸引。馬逢國又希望政府不要再對戲院實施限聚措施，指戲院不可進食，衛生風險比餐廳低很多， 「至今都沒有一宗個案是來自戲院」。

▼林建岳接手K11戲院 MCL承租啟德新商場▼

至於其他院線，包括近年積極擴充的英皇戲院，現全港擁有6間，最新一間為去年開業、位處日出康城商場。第7間將落戶銅鑼灣時代廣場，每月租金近百萬元，料今年底開業。



其他院線尚包括嘉禾（8間）；Cinema City（6間），當中，朗豪坊Cinema City租金驚人，據指最新月租約600萬元，十年租約總值料逾6億元；另有老牌院綫之一的新寶戲院（3間）、華懋院線；2019年成立的Lumen cinema（1間）；CGV Cinemas（1間）；及近半年進場的ACX院綫和高先電影院。

▼大埔區議員去年視察大埔新戲院選址▼