單位直擊｜青衣盈翠半島自製相連戶2842萬沽　貴絕青衣

樓價逼近歷史高位，新界西私樓屢錄破頂成交，其中，青衣盈翠半島新近錄得一個自製相連單位以2,842萬元易手，創屋苑新高外，成交價更貴絕青衣。

面積特大、靚裝修、180度海景

上述單位為盈翠半島6座高層A、B室，屬自製成相連戶，實用面積合共1,541平方呎，近日以2,842萬元易手，呎價18,443元。利嘉閣地產助理分區市務董事彭錦添透露，原業主去年開始放盤，原叫價3,200萬元，至近日獲洽購，經議價後獲減價358萬元易手。

據了解，原業主於2007年11月以合共約872萬元購入上述兩個單位，持貨至今約十三年，現轉手帳面獲利約1,970萬元，物業升值逾2.3倍。

【盈翠半島成交單位直撃】

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代理：金額高全因單位面積大

利嘉閣地產助理分區市務董事彭錦添指，上述單位成交呎價1.8萬元計，屬市價，由於單位面積較大，故總價創下屋苑新高。他又指，自製相連單位不一定能叫高價。參考盈翠半島近期二手平均成交呎價約為1.8萬元，據知目前已無同類相連單位放售。

彭錦添續指，買家購入單位打算自住，由於家庭成員較多，看中上述相連單位面積較大，多房間隔，加上已備有靚裝修，客廳落地玻璃窗，外望180度藍巴勒海峽海景，遂吸引買家入市。

購自製相連戶宜先了解貸款詳情

市場上的相連單位一般分兩種，分別為「原裝相連」及「自製相連」，上述成交單位屬後者。值得留意，銀行在審批「自製相連」單位的按揭申請時，有機會要求業主補回已拆除之牆身，部分銀行或因而拒批貸款，若計劃以按揭形式購入相連單位，宜先向銀行查詢貸款詳情。