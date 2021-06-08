周生生轉軚70萬續租旺角新之城單邊舖　較高峰期勁插65%

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-08 09:00

疫情略見放緩，核心消費區連錄大額租務成交。市場消息透露，兩個月前決定棄租旺角新之城單邊地舖的大型連鎖金行周生生，新近改變主意，選擇「留低」並以每月逾70萬元續租，保住品牌核心據點。

區內代理透露，周生生新之城舖位的租約期，將於今年8月份屆滿，周生生本年初已開始與業主商討續租事宜，惟一直未能達成共識。今年4月份更傳出周生生決定不續租的消息，業主則考慮把舖位分拆為2至3個細舖出租。

然而相隔兩個月後，周生生終落成續租，保住經營超過十年的核心區地標舖位。

高峰期月租逾200萬 呎租逾660元

上述舖位為新之城地下G1至G9號單邊舖位，面積約3,000平方呎，位於亞皆老街及西洋菜南街交界，正向港鐵站出入口，人流極旺。舖位原由周生生租用多年，據悉，在零售高峰時期，月租曾高逾200萬元。以市傳新月租逾70萬元計算，較高峰期回落約65%，成交呎租約233元。

市場人士認為，周生生改變主意重新簽約續租，估計是因為近月疫情出現放緩，而且同區開始出現不少大額租務成交，加強商戶對租務市場的信心。同時，假若周生生要在同區尋覓另一新舖落戶，將涉及裝修費等額外開支，是次續租能省卻相關費用成本。

迪生創建兩億租銀行中心巨舖 疫後最大宗 或引BEAUTY AVENUE

事實上，近月旺角區屢錄大額租務成交，如零售商迪生創建（0113）上月底以2.16億元高價簽約租用旺角彌敦道銀行中心廣場地下G01至03舖、06至19號舖，以及一樓17號舖，為期六年，總樓面約1.7萬平方呎。以月租計，每月租金約300萬元，成為疫情後月租最貴的租務個案。市場預計，舖位將用作BEAUTY AVENUE美容專門店。

AEON短租變長租 8550萬租家樂坊地舖連一樓巨舖 呎租跌逾七成

此外，恒隆地產（0101）旗下旺角登打士街家樂坊一樓全層及地下B舖，面積近2.5萬平方呎計，亦於5月中獲AEON母企永旺（0984）落實承租，為期六年，基本租金8,550萬元，以六年租約期共72個月計算，平均每月基本租金約118.75萬元，呎租約47.5元，較舊租戶瑞典時裝品牌H&M的舊呎租約166元，回落逾七成。