The ONE地舖層淪短租集中地　OMEGA舊址降格賣中價時裝　跌租九成

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-22 15:16

電子消費券下月4月接受申請，購買力最快8月湧入市場，惟部分核心區的零售商戶，已捱不到消費券的來臨。由華置（0127）前主席劉鑾雄妻子陳凱韻（甘比）持有的尖沙咀商場The ONE，其地下樓層的奢侈品租戶相繼遷出，現淪為短租集中地。

其中，商場最當眼的一個地舖，原由瑞士著名鐘錶品牌OMEGA承租，高峰期月租約160萬元，惟OMEGA早前遷出後，舖位已改由Salad Concept Store短租，估計每月租金不足20萬元，租值大幅縮水近九成。

上述舖位為The ONE地下GA01號舖，面積約2,900平方呎，位於商場向彌敦道入口旁的單邊位，門面超闊，人流暢旺。現場所見，舖位已由本地中價時裝品牌包浩斯（Bauhaus）旗下Salad Concept Store使用，舖內沒有裝修，只有簡單佈置，產品數量不多，似是臨時店。

OMEGA斥160萬承租 曾遭賊人持槍搶劫

據了解，上述舖位在2010年原由景福珠寶租用，承租至2013年後由OMEGA高價承租，當時月租曾高達約160萬元，呎租約552元。不過，隨後零售市況一直向下，2016年及2018年該舖位租金先後回落至100萬及80萬元。直至去年，OMEGA租約期滿後亦只以短租形式繼續營業，近月正式遷出。現舖位已由Salad短租，估計每月租金不足20萬元，呎租少於70元。

除受疫情影響，該店近年也「多災多難」。2018年9月份上述OMEGA分店遭賊人持槍搶劫，並搶去三隻合共價值約60萬元的名錶。

天梭表舊舖現由珠寶店短租

事實上，The ONE商場的地下樓層，重點租戶已相繼遷出。場內原由另一瑞士鐘錶品牌天梭表（Tissot）承租的地舖，面向加連威老道，面積約1,360平方呎，今年3月份開始交吉，舖位現由珠寶店短租吊命，估計月租不足10萬元，較天梭表高峰期的月租約60萬元，低約83%。

此外，今年農曆新年期間，該商場其中一個地下舖位，更由售賣年花的商戶短暫進駐，反映該商場的貴重地舖，近半年轉為靠短租戶維持租收。

地標商場2010年開幕 地舖呎租曾達1000元

目前The ONE由華置（127）前主席劉鑾雄之妻子陳凱韻（甘比）持有，為甘比手頭上最值錢的物業，全幢商場樓高29層，面積超過40萬平方呎，原由華置擁有，在2015年以50.2億元售予「大劉」劉鑾雄名下，至2017年「大劉」把整個商場贈送予妻子甘比，當時物業市值已高達180億元。

The ONE商場在2010年下半年開幕，開幕前夕，華置指場內的舖位呎租由60元至1,000元不等，當中呎租1,000元屬於地舖舖位，惟事隔十年多，呎租水平不升反跌。