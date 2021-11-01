無心插柳斥逾千萬購佐敦樓　女律師耗盡十年積蓄「又要由頭儲過」

一場新冠肺炎疫情，打亂不少港人的置業部署。「80後」事務律師張小姐與身為初創企業老闆的男朋友，原打算數年後才置業，因為疫情下沒有其他娛樂活動，「誤打誤撞」下參觀了佐敦一個新盤的示範單位，原視之為「飯後節目」，無心插柳下卻睇中一個兩房戶，並斥逾千萬元入市，首期支出要「六球」，一下子耗盡其十年積蓄。

視參觀示範單位為飯後節目

「係啱啱遇著剛剛嗰種感覺。」張小姐指，因為疫情關係，其他娛樂活動均告暫停，當日碰巧見到設於商場內的示範單位沒有太多人排隊，「誤打誤撞」下便入內參觀，她指僅視之為一個「飯後節目」，更指如果當初示範單位多人，她寧願放棄參觀也不會花時間排隊。

她補充道，雖然早有置業打算，亦有偶爾留意其他樓盤，但原本計劃待數年後才落實入市。無心插柳下，張小姐也意想不到會提早其置業計劃。「當時入票都係諗住試下㗎咋，冇信心㗎，不過當係汲取抽一手樓嘅經驗。」最後，雖然她抽得籌號偏後，仍成功揀到心水的兩房兩套廁單位，面積約511平方呎，樓價逾1,200萬元。

+ 1

她分享指，參觀完示範單位後，發現其呎價算合理，而且是市場上少有的兩套廁設計，適合跟家人同住。不過，最吸引到她的是項目屬短期樓花，半年後便落成入伙。張小姐認為，半年樓花期可以「望得見個將來」，可控性較高，毋須太擔心短期疫情對其生活、工作以至樓市的影響。 「如果買一間兩年後先至落成嘅樓，都唔知大家到時嘅工作情況，好似比較難去預測。」

耗盡十年積蓄 為現金流不足感擔憂

二人月入合共約15萬元，月供約2.5萬元，供樓負擔不算沉重，但原來當日支付首期一刻亦曾有掙扎。由於逾1,000萬元的物業的按揭成數門檻較高，最多只可承造五成。換言之，張小姐需要支付大約600萬元的首期，數目不少。「自己積蓄再加上男朋友少少幫助」，張小姐透露男朋友有分擔約一成首期。

然而，是次入市已耗盡張小姐的積蓄，雖然她平日也有少量投資，但她指，其持有的資金大部分是靠過去十年間努力儲蓄得來。是次買樓一筆過取出所有資金，亦令她甚感擔憂，擔憂萬一日後遇到任何突發事情時會陷於被動。

父母年紀大 盡可能都想靠自己上車

「畀首期其實都是幾辛苦，而家又要由頭儲過，短期內（生活支出）都係要靠佢㗎啦。」張小姐嘆道，幸而當日決定拍板買樓時，她已跟男朋友協議好，置業後的生活開支暫交由對方負責。被問到當初決定入市時，有否想過尋求父母協助，張小姐透露，其父母年紀較大，可以的話盡量都不想父母動用退休金幫忙，「盡可能都會想靠自己完成（置業）」。

佐敦德成街本木，屬於單幢盤，基座設有餐廳，3分鐘可步行至港鐵站。（龔嘉盛攝）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執住驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。 若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com，我們會盡快與你聯絡。