90後情侶儲錢四年　獲家人助力提早斥八球上車　只為一個簡單原因

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-07-01 12:30

曾有顧問調查指，本港樓價之高，要不吃不喝二十年才可以置業。從事銀行業的羅小姐與男友，儲錢四年，便斥資790萬元買入日出康城兩房單位，除為日後結婚「築愛巢」外，更主要原因是有感本港樓價會一直向上升，「怕遲買會更貴」，故在雙方家人的「加持」下先行上車。

回看剛畢業不久，羅小姐與男友已積極部署「搲銀」、儲錢買樓。惟初期薪金不高，二人儲錢也感吃力，連自身的娛樂亦需要減少。但隨著年資增長，月薪由當初各自差不多兩萬，增加至後來約3萬元，即合共逾6萬元。

早買早享受 月供1.8萬

辛苦儲錢四年，仍然不足夠上車，但二人決定借助雙方家人之力，提早斥約790萬元購入日出康城MALIBU一伙兩房單位，面積約575平方呎，先付四成首期、即約310多萬元，供樓連管理費每月開支約1.8萬元。

如此急於上車，除了是為日後結婚用的安樂窩外，背後另一更重要的原因，原來是怕遲買樓價會更貴。「其實都係怕之後樓價會一路升上去，怕貴，所以都會想買咗先。」她又指，「依家供都無咁吃力，畀首期就吃力啲。」

羅小姐收樓時，發現自己單位與下層單位距離太近，擔心私隱問題。（李澤彤攝）

成功上車後，也非一勞永逸。她指，因為疫情關係，加上要配合分批收樓安排，收樓日子較預期延遲了四個多月。此外，單位部分設計，為她帶來少許困擾。她指，屋內採多塊落地玻璃設計，採光度高，惟亦由於其購入的是低層單位、相對近馬路，除車輛噪音外，她更擔心私隱問題。「因為買樓時係買樓花，就算進行實地考察，都唔會知道自己買嗰個單位實際係點。」

記者隨羅小姐在屋內走一圈，發現屋內包括客廳、兩房間的每個角度，均可望到樓下的平台單位。她收樓後，有感自己單位與下層單位距離太近，「樓下住戶抬頭一望就望倒上黎。」她續指，拉開露台門後，不論自己或下層住戶說話，均有機會被雙方聽到。