山頂Mount Nicholson豪客業主斥逾2800萬掃3個相連車位

山頂聶歌信山道超級豪宅Mount Nicholson錄得大手車位成交個案，有豪客業主斥資逾2,800萬元，大手買入3個相連車位。

據土地註冊處資料，上述成交車位為三個相連車位，於上月29日賣出，每個車位成交價945.8萬元，新買家均為李晉庭（LEE MATTHEW TSUN TING）。

翻查資料，李晉庭為屋苑業主，在2017年4月份以5.68億元購入該屋苑第2期3A及3B分層戶。該兩個單位實用面積分別4,569及4,281方呎，平均實用呎價64,181元。

Mount Nicholson累售42個車位 套現4.08億

此外，該屋苑一個單號車位同樣在上月29日賣出，成交價950萬元，新買家為彩益投資有限公司（AMAZING EARNINGS INVESTMENTS LIMITED），惟該公司並非本地註冊的公司。

Mount Nicholson至今累售42個車位，套現約4.08億元，平均每個車位約973萬元。