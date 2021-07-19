屯門上嵐加價加推13伙　一房折實售514.6萬起

建灝地產位於屯門新盤上嵐，今日（19日）加推第2號價單，共涉及13伙，全為一房標準單位，實用面積由265至290平方呎，整批折實平均呎價為19,541元，較首張價單的18,388元高約6%。

上述2號價單的13伙，扣除最高16%折扣優惠後，折實售價由514.61萬至569.27萬元，折實呎價介乎18,967元至19,958元。

建灝地產集團投資部經理鄭智荣表示，第2號價單大部份單位屬於高層單位、享有開揚景觀，撇除樓層及景觀等因素後，第2號價單加幅約1％至2%，加幅屬溫和，會視乎市場反應，考慮短期內再加推新一張價單，而銷售安排將於短期內公布。

截至昨日（18日）晚上8時正，上嵐兩天共錄逾360個認購登記。

今批單位入場單位為3樓G至，實用面積265平方呎，折實售價為514.61萬元，折實呎價19,419元；而呎價最低單位為12樓C室，實用面積290平方呎，折實售價約550萬元，折實呎價18,967元。

上嵐於上周六（17日）起正式收票，截至昨日晚上8時正，兩天共錄逾360個認購登記。

【上嵐示範單位直擊】