希慎逾11億統一波斯富街舊樓業權　每呎地價約3.25萬

希慎興業（0014）或相關人士成功統一銅鑼灣波斯富街85號、87號、89號舊樓地盤，涉及收購金額約11.21億元。若以該地盤落成後的樓面面積約3.45萬平方呎計算，每呎樓面地價約3.25萬元。

地舖由老店恭和堂、香河越南餐廳使用多年

據土地註冊處資料，波斯富街85號、87號兩幢全幢舊樓，以及89號1樓至4樓，今日（20日）上載多個買賣登記，總成交金額約8.46億元。此外，在2019年以2.75億元易手的波斯富街89號地舖，亦已由該集團相關公司持有。

資料顯示，上述物業的地下的3個舖位，以及其餘樓上部分物業，大部分均由PREHNITE INVESTMENTS LIMITED，其公司董事為趙明璟（CHIU, MING KING）。據悉，趙明璟為希慎興業相關人士，為該集團附屬公司的董事。

事實上，上述波斯富街85號至89號，位置貼近希慎持有的利舞臺商場。該舊樓地盤面積約2,300平方呎，若重建發展商廈，樓面可達約3.45萬平方呎。此外，波斯富街85號、87號為兩幢樓高5層的舊樓，早前由舖王鄧成波家族收購，惟在2017年沽出。

上述地盤的地舖現為老牌商戶，其中，87號地舖，原由老牌連鎖涼茶舖恭和堂自用，現料為租用，而89號地舖則為租用超過四十年的老店香河越南餐廳。