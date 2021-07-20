城規申請｜財團就元朗55萬呎濕地修復區　申建逾百幢住宅

據城規會資料，有財團就大生圍旁一幅位於濕地修復區、地盤面積近55萬平方呎的地皮，申請作住宅發展。項目提供108幢三至五層高的洋房及分層戶，合共114伙，每個單位面積介乎1,701至2,527平方呎。

四成地盤作「濕地生境」

上述地點為元朗壆圍丈量約份第104約多個地段，地盤面積約54.9萬平方呎，位於錦壆路東以北位置，鄰近新田公路及錦繡花園。該發展方案分兩個主要部分，第一部分是「濕地生境」，即濕地修復區，佔地約21.7萬平方呎，佔整個地盤約39.6%；而第二部分則為「屋宇」及「分層樓宇」混合式發展，佔地約33.2萬平方呎，佔整個地盤約60.4%。

可建住宅樓面近22萬呎

該項目計劃以地積比率不多於0.4倍發展，落成後住宅樓面約22萬平方呎，涉及108幢洋房及分層戶，每幢樓高12.5米至23.1米，合共提供114伙。

該114伙劃分為六種戶型，面積介乎1,701至2,527平方呎，其中，面積2,000平方呎以下的兩類戶型佔83伙，而2,000平方呎以上的單位則有四類，佔31伙。此外，項目將設兩幢會所，樓面面積約10,995平方呎，並將提供214個車位。