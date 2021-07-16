城規申請｜雅居樂鰂魚涌柏架山地盤擬建兩幢住宅　涉600伙

雅居樂集團就鰂魚涌柏架山公務員合作社物業連同周邊地皮，向城規會申請略為放寬建築物高度限制以作發展，擬建兩幢住宅大廈，提供600伙。

據城規會資料，上述位置為鰂魚涌英皇道992至998號及柏架山道2至16號和毗連政府土地，該地盤佔地約49,967平方呎，當中政府土地約16,878平方呎，計劃以約9倍地積比率發展兩幢樓高31至34層高的住宅大廈，並設有3層地庫及4層平台。

落成後住宅樓面約447,769平方呎，提供600伙，而非住宅樓面不多於3,229平方呎。項目將提供135個車位，私家車位及電單車位各佔131個及4個。

+ 3

去年斥4.52億強拍統一業權

翻查資料，雅居樂集團在去年10月透過強拍，以底價4.52億元投得上述申請地點的柏架山道2至8號，並表示連同早前已獲取之三塊臨近地塊，重整地塊作合併發展。

該項目為首個土地審裁處引用《土地（為重新發展而強制售賣）條例》作出判決以及批出售賣令的公務員合作社項目。其中一戶「釘子戶」認為上述物業狀態良好兼沒有安全問題，沒有必要重建，又認為發展商收購方案金額不合理，要求獲得現金賠償8,000萬元，以及在重建後，獲得一個面積5,346.6方呎的單位。