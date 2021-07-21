利嘉閣：料下半年核心區舖位租金再跌至少15%

疫情受控，上半年工商舖交投輾轉攀升。利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年表示，上半年共錄得3,635宗工商舖買賣登記，登記金額670.49億元，較去年同期相比，分別大增1.56倍及2.15倍。他預期，工商舖市道持續復甦，下半年買賣成交量料再漲16%，料達4,200宗，成交金額達700億元。

民生區舖租售價 下半年看升至少一成

舖位方面，該行商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明稱，下半年商舖交投預計有110宗，總值190億元，分別按年上升18%及26%。民生區舖位的租、售價下半年看升10%至20%；惟核心區舖位租金仍料有15%至25%跌幅，預期在通關後企穩。

利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年（右二）指，未來擬再增聘三成人手，分行則由現時10間增加至12間。

估下半年商廈成交按年增13%

商廈方面，該行商業、商舖及投資部營業董事徐康達表示，料下半年商廈成交料有800宗，比上半年增13%；成交金額250億元，較上半年回落17%。他相信，下半年商廈造價升幅約5%以內。該行工商部高級營業董事朱亮恒指，預期下半年工廈買賣料達2,300宗，涉資260億元，較上半年分別多15%及10%。估計下半年價格升5%，全幢工廈續受追捧。

黃應年又透露，由於市況好轉，目前集團有160名前線員工，擬再增聘三成人手，分行則由現時10間增加至12間。