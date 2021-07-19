老店「蛇王易」承租之灣仔道舖位5000萬易手　帳面勁蝕兩成

灣仔區錄得一宗街舖勁蝕個案。市場消息透露，灣仔道一個由知名老店「蛇王易」（原名蛇王二）承租的地舖，新近以約5,000萬元易手，較八年前購入價帳面貶值兩成，若連同其他雜費計算，實蝕逾1,700萬元。

上述舖位為區內灣仔道218至220B號利昌大廈地下A號舖，面積約1,030平方呎，據知以約5,000萬元成交，呎價約48,544元。原業主於2013年6月以6,330萬元購入上址，是次易手帳面蝕約1,330萬元，八年間舖位貶值21%。

不過，若計及買入時的稅款約269萬元，以及買賣兩次的代理佣金共113.3萬元，估計實際蝕約1,700萬元。上述舖位今年2月份起，由擁有四十年歷史的老店「蛇王二」租用，每月租金約12萬元，新買家現享回報約2.9厘。

主打蛇羹及各款臘味的蛇王二，於2015至2020年獲選「米芝蓮車胎人美食/ 必比登推薦」，其銅鑼灣店於去年4月結束營業，今年2月重新在灣仔道上址開業，店名更改為「蛇王易」。