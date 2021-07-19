銅鑼灣上月商舖空置率約10%　按年回落1.25個百分點

零售核心區商舖的空置率有所改善。中原（工商舖）商舖部董事黃偉基表示，6月份銅鑼灣商舖空置率錄約10.28%，比5月下跌0.12個百分點，對比2020年6月大幅回落1.25個百分點，同時亦是五個統計區域中，空置率最低的地區。

而尖沙咀最新舖位空置率錄得約15.43%，比5月顯著回落1.82個百分點，對比2020年6月的16.47%亦下跌1.04個百分點。旺角區街舖空置率則未有大變動，6月份商舖空置率約11.90%，比5月輕微上升0.03個百分點，按年錄得0.34個百分點的跌幅。

6月份銅鑼灣商舖空置率錄得約10.28%，按年大幅回落1.25個百分點。（蔡偉南攝）

中環、灣仔空置率按月微跌

至於中環及灣仔商舖空置情況同樣相對平穩，6月空置率分別為20.46%及15.03%，雖然對比5月均有輕微跌幅、約0.24及0.04個百分點，不過按年比較見微升，分別上升0.07及0.39個百分點。

黃偉基預計，現時舖位市場正處於反彈階段，預料商舖租金跌幅將會慢慢收窄，各區商舖空置率將會保持平穩，呈改善趨勢。