單位直擊｜屯馬線帶動　朗屏8號蚊型戶呎售2.2萬　刷元朗新高

西鐵朗屏站上蓋的半新盤朗屏8號，有面積僅約200平方呎的開放式單位，獲買家以445萬元承接，呎價22,030元破元朗區二手樓新高，惟賣方是次沽貨僅平手離場。

成交單位為朗屏8號第5座低層J室，實用面積為202平方呎，屬開放式間隔。美聯物業助理區域經理張瑋津表示，單位原業主初期叫價447萬元，議價後終微減價2萬元，至445萬元易手，呎價22,030元，成交價及呎價均破屋苑同類單位新高，此呎價亦創元朗區二手市場新高，較同區指標屋苑YOHO Midtown最高二手呎價1.9萬元為高。

參考個別銀行對上址的估值為453萬元，即成交價較估值略低8萬元。張瑋津續指，原業主於2018年以416.8萬元購入單位，持貨至今約3年，額外印花稅已鬆綁，現沽貨帳面獲利約28.2萬元，單位升值7%，惟扣除佣金雜費後，料僅平手離場。

【朗屏8號成交單位直撃】

從代理提供的相片可見，單位內櫳仍保持企理簇新，跟發展商交樓標準沒太大分別，開放式廚房設計，廳台連有露台。據了解，由於屋苑位於西鐵朗屏站上蓋，交通方便，加上屯馬線開通，故吸引買家入市。

朗屏8號樓齡約四年，共設有4座，提供912個單位，戶型由開放式至四房不等。項目2016年開售期間，區內同時有其他四個新盤推出，包括映御、世宙等。