單位直擊｜廿四孝父母1335萬沽將軍澳廣場三房　陪子女出國讀書

近日不少港人賣樓離開，將軍澳廣場新近錄得一宗高層三房單位易手，原業主夫婦自住單位六年多，為陪子女出國讀書，遂以1,335萬元售出單位。

上述單位為將軍澳廣場8座高層G室，實用面積737平方呎，三房一套連工人房間隔，近日以1,335萬元易手，呎價18,114元，屬貼近市價。美聯物業高級分區營業經理黃麗貞指，原業主6月初開始放盤，開價1,350萬元，直至近日獲區內換樓客洽購，睇樓後新買家即還價至1,335萬元成交。

【將軍澳廣場成交單位直撃】

換樓客還價「兩房換三房」

據了解，原業主為夫婦，近月決定陪同一對子女出國讀書，故賣樓套現。資料顯示，原業主於2005年斥402萬元購入單位後一直自住，是次轉手帳面獲利933萬元，單位期內升值逾2.3倍。新買家則屬同區換樓客，兩房換三房，看中單位連企理裝修及傢俬，決定入市。

黃麗貞指，將軍澳廣場現有約60個二手放盤，但可以睇樓的盤源不多於10間，7月份平均二手呎價約18,463元。