單位直擊｜港島東209呎納米戶內建閣樓　四球有交易

港島東半新幢盤柏匯，主打面積200平方呎左右的納米戶型，即比一標準車位再多50多平方呎而已。項目新錄一宗低層戶成交，作價420萬元，單位內設閣樓，勉強分開廳堂及寢區。

美聯物業高級營業經理鄭琨指，柏匯低層H室，實用面積209平方呎，屬開放式間隔，附簡單裝修，以420萬元成交，呎價20,096元，貼市價。從代理提供的相片可見，單位內建閣樓，下層為小型廳區，設沙發及電視，上層為寢區，上落需經狹窄樓梯。

【柏匯納米單位直撃】

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六年升值不足10%

據知，原業主放盤約半個月，初期叫價約430萬元，議價後略減10萬元至約420萬元成交。鄭琨補充，原業主於2015年9月以約382.8萬元購入上址，現持貨六年，帳面獲利約37.2萬元，單位升值約9.7％，扣除雜費後，僅微賺離場。

至於新買家為外區上車客，看中柏匯樓齡新且交通方便，由物業步行至港鐵西灣河站僅需兩分鐘路程。

柏匯位於筲箕灣成安街33號，主打開放式單位，實用面積由最細187至604平方呎，提供約230多個單位，2017年入伙，樓齡僅約四年。其主打的200多平方呎的開放式戶型，樓價在500萬元內有交易，主攻上車客市場。

柏匯位於筲箕灣成安街33號，主打開放式單位。

值得留意，若然想利用單位高樓底，把室內空間「橫切」一開二，採組合床或碌架床等設計，屬最簡單做法；但若然屬結構性加建，便須慮及單位本身、以至整幢大廈是否能承受加建一層的重量，以及通風採光條件上，單位一開二後，兩層均應設獨立窗戶。

故若然作結構性加建，須入則申請，並獲多個政府部門包括屋宇署、地政署等審批，符合走火防火要求、地契內所限的樓宇面積上限和用途等。故此，如要就單位作大幅度改建或加建，必須瞭解清楚相關法例及指引。