磁帶大王陳秉志3000萬沽加州花園兩洋房　同一組客接貨

有「磁帶大王」之稱的資深投資者陳秉志，新近連環沽出元朗加州花園青榕徑兩幢洋房，套現超過3,000萬元。上述兩幢洋房的新買家，更同時買入同屋苑翠松路另一幢洋房，即一口氣斥逾4,580萬元大手掃入三幢洋房。市傳買家亦為市場活躍的投資者。

中原地產市務經理譚永康指，加州花園日前錄一組客連購入3幢加州花園洋房，包括青榕徑兩幢單號屋，實用面積同為1,372平方呎，成交價分別為1,580萬元及1,500萬元，呎價分別為1.15萬及1.09萬元。

加州花園連沽三幢洋房，由同一組客買入。（網上圖片）

陳秉志：傾向出售非核心區物業

據了解，該兩幢洋房均由「磁帶大王」陳秉志持有。陳秉志回覆本報表示，是次賣出的加州花園青榕徑兩幢洋房，早於二十年前購入，一直作投資收租，由於近月正重整投資組合，故選擇出售位置較「山長水遠」的非核心區物業，希望換貨、買入旺區優質物業。

翻查資料，陳秉志於1998年分別以540萬及480萬元購入上述兩幢洋房，持貨二十三年，現易手帳面獲利約2,060萬元，升值約兩倍。

陳秉志近月頻頻買賣大額物業

譚永康又指，另一幢賣出翠松路雙號屋，實用面積1,371平方呎，成交價為1,500萬元，呎價1.09萬元。據知，上述三幢洋房由同一活躍於市場的投資者買入，由於物業現有租客，故未能睇樓下仍然入市，暫未決定將單位作投資或自住之用。

參考陳秉志近期頻頻買賣物業，如上周以6.74億元沽出中環中心25樓全層，面積約24,980平方呎，呎價約2.7萬元。6月底則以13億元向「舖王」鄧成波家族買入葵涌安蔭商場及荃灣石圍角商場，更表示將投放1億至2億元進行商場翻新。