差估署6月樓價指數報394.5點　按月持平　租金指數按月升0.06%

差估署今（28日）公布，截至今年6月份，私人住宅售價指數報394.5點，按月相同，屬連升五個月後橫行，按年則升2.02%。而與2019年5月的歷史高位396.9點相比，尚有2.4點或0.6%距離。至於租金指數按月微升0.06%。

其中，中小型單位住宅樓價指數6月份報397.2點，與上月相若；較大面積單位則報329.1點，按月跌近0.2%。

以五類單位面積劃分，B類（431至752平方呎）單位升幅最多，按月升0.4%；D類（1,076至1,721平方呎）及C類（753至1,076平方呎）單位則分別錄得0.2%和0.1%的按月升幅。然而E類（1,722平方呎或以上）單位跌幅較大，跌1.2%；A類（431平方呎以下）單位則跌0.5%。

E類（1,722平方呎或以上）單位樓價按月跌幅較大，跌1.2%。

林浩文：料租金回報率會持續偏低

至於租金方面，6月私人住宅租金指數報177.9點，較5月份的177.8點，輕微升0.06%，按年跌1.22%。中小型單位住宅租金指數6月為181.8點，按月微升0.2%；大型單位則為144.8點，按月跌0.8%。

萊坊執行董事，估價及諮詢部主管林浩文指，疫情好轉，有利買家入市意慾，現時市場以打工仔及用家主導，自去年8月起已消化許多購買力，但相信購買力仍然可持續到今年年底，估計今年住宅樓價會升5%至8%。他估計住宅樓價有機會在第三季破頂。

林浩文續指，租金受經濟及失業率影響，估計租金今年仍會向下調整，代表今年的租金回報率會持續偏低。