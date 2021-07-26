豪宅蝕讓｜北角維港頌四房海景戶5000萬沽　3年實蝕「六球」

入伙不足兩年的北角豪宅新盤，再錄蝕讓個案。維港頌一個享有全煙花海景的中層四房單位，新近以5,000萬元沽出，持貨三年帳面損手逾470萬元，單位貶值8.6%。翻查資料，維港頌今年暫錄約6宗二手成交，佔5宗為蝕讓。

去年中曾叫價6500萬 累劈23%

中原地產區域營業董事林龍南透露，上述個案為維港頌1座中層A室，實用面積1,503平方呎，四房雙套間隔，外望全煙花海景，新近以5,000萬元易手，呎價33,267元。

據了解，上述單位去年6月已推出放盤，當時叫價約6,500萬元，惟一直未獲承接，原業主其後多次下調叫價，本月初減至5,150萬元，終在近日以5,000萬元易手，累積減價約1,500萬元或23%方能沽出。

一年收租83萬 料抵銷部分蝕幅

參考原業主於2018年3月以5,471萬元一手買入上述單位，持貨三年，額外印花稅已鬆綁，惟帳面需蝕471萬元或8%。若加上買入時支付的稅款232.5萬元，以及賣出時的代理佣金50萬元，估計實際蝕讓約753萬元。

不過，上址去年6月份以每月約6.9萬元租出，估計已收租約一年，租金收入約82.8萬元，相信可抵銷部分蝕讓金額，但估計仍要損手670多萬元，金額足夠購入沙田第一城一個兩房單位。

林龍南又指，單位新買家屬於用家，見區內只有少數屋苑提供四房雙套大單位，且享有全煙花海景，故斥資半億入市。翻查資料，維港頌今年暫錄約6宗二手成交，5宗帳面蝕讓，蝕幅由7%至16%，餘下一宗帳面獲利，惟僅賺約4%，料實際平手或微賺離場。