舊樓強拍｜英皇國際1.95億統一筲箕灣仲齊大廈　一周收購兩地盤

繼上周三（21日）斥資2.59億元收購上環皇后大道西舊樓地盤後，英皇國際（0163）再次透過強制拍賣增加土地儲備，今日（28日）以底價1.95億元投得筲箕灣南安街 67、69、69A 及71號仲齊大廈，統一項目全部業權。意味英皇國際在一周內接連透過強拍完成兩項收購，涉資共4.54億元。

每呎樓面地價約8100元

上述物業為一幢於1964年落成的8層高唐樓，地下有三個商舖，一樓至七樓為住宅用途，共用兩條公用樓梯，英皇國際本身已持有項目的90.6%業權。有關地段現被劃為「住宅（甲類）2」用途，物業地盤面積約3,000平方呎，若地積比率約8倍計算，預計重建後樓面約2.4萬平方呎。以此計算，每呎樓面地價約8,100元。

仲量聯行項目策劃及顧問部資深董事李佩儀表示，該地皮位於筲箕灣核心，距離港鐵筲箕灣站僅5分鐘步程。項目地理位置優越及享市區罕有的綠化開揚空間，因而吸引發展商收購作重建。

舊樓強拍｜英皇國際2.59億統一上環高陞大樓業權

事實上，英皇國際近月積極透過強制拍賣增加土地儲備，如上周三以底價2.59億元投得上環皇后大道西78至80號及荷李活道265至267號高陞大樓，統一項目全部業權。該地盤面積2,144平方呎，料重建後樓面可達1.9萬平方呎，即每呎樓面地價約13,600元。