樓市破頂｜遲一個月樓價貴一球　90後夫婦轉投天水圍居屋趕上車

差估署最新修訂數字顯示，7月份私樓樓價指數衝破2019年5月的歷史高位，並將紀錄再推高0.2%，資助房屋造價亦跟隨大市向上。90後新婚夫婦Kelvin和 Yan於今年7月初趕及透過白居二上車，斥約380萬元購入天水圍居屋天盛苑一伙420平方呎單位，但此單位並非他們的上車首選。

一個月樓價相差100萬 由長沙灣轉戰天水圍

較不少上車客幸運，Yan去年抽中白居二名額，可以購買未補地價的二手居屋。丈夫Kelvin指，去年11月得知中籤後，他們隨即開始睇樓，預算500萬元內。本身居於屯門的他們，首選長沙灣一帶居屋屋苑，因可靠近上班地點，按程序今年6月開始揀樓。

二人於今年初結婚，行政上需要通報房屋署並由「一人配額」改為「家庭配額」，惟該相關行政程序打亂了二人的入市步伐。Kelvin無奈指，自己較其他中籤者遲了起步，「佢哋（其他白居二中籤者）買晒最平嗰批市區樓，市區居屋（造價）轉個頭已由四、五百萬賣到五、六百萬。」

「冇諗過（一個月內）升得咁勁，我諗住最多咪可能相差二十、三十萬，冇諗過最平嗰啲咁快被人掃晒。」樓價升勢之快，他始料不及，夫婦二人不得不把上車目標由市區轉移至較偏遠的天水圍區。

不想浪費白居二配額 無奈高位入市

部署被打亂，他們退而求其次，轉向天水圍區居屋，為的只是不想浪費該「爭崩頭」得來的白居二名額，不過Kelvin仍耿耿於懷，「都有後悔年初低位時唔入市，因為年初要擺酒結婚，如果當時買咗樓先，就每月都要供樓，好難再擺番酒，所以都冇得後悔咁多。」

對於樓市在疫情下仍然破頂，Kelvin感到意外，「𠵱場疫症係百年一遇嘅全球大流行，連奧運都要延期一年，對成個世界都有大影響，香港樓市真係好勁，好似成世都唔會跌咁！」作為一個收入不多的打工仔，他們期望政府可以進一步改善置業措施，把高成數按揭計劃擴展至樓齡較高的二手居屋物業，因為並非人人也能負擔首期。

事實上，居屋市場的樓價升勢絕不遜於私樓，6月份白居二出籠，需求帶動下，個別屋苑出現搶盤情況，如早前天水圍天頌苑的同類兩房單位，造價單日升25萬元。