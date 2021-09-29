樓市破頂｜30歲上車客斥六球買單幢樓　「未來廿年都會留喺香港」

過去兩年香港社會出現急劇轉變，更掀起一輪移民賣樓潮，不過，樓價尤如處於平行時空，不跌反升，更連續兩個月突破歷史高位。剛踏入30歲的Gary，眼見樓市沒有下跌跡象，亦有感選擇移民的多屬精英一群，「自己都冇咩選擇，估計未來二十年都會留喺香港」，遂作出人生重大決定，就是斥資「六球」上車置業。

供樓唔辛勞 當作另一種形式儲蓄

選擇「疫市」上車的Gary於去年9月份、疫情高峰期，斥資近600萬元買入鄰近北角和富中心的單幢樓，屬於實用面積約350平方呎的兩房單位，與母親二人同住，買入呎價約1.7萬元。他指，「供樓唔算太辛苦，心態上會當係另一種形式的儲蓄，至少唔會好似一般支出咁用咗就無。」

過去兩年香港正值多事之秋，Gary選擇這個時候置業的原因之一是他相信最壞時間已過去，「疫情爆發完、社會運動都結束，我信最差嘅時間已經過咗，但樓價都唔係回落太多，反正都需要自住，負擔到就買一間。」他直言，「住係必需，一係買、一係租，自己又有一筆儲蓄，經歷咁多負面消息，樓價走勢仲算係平穩，所以決定買樓。」

移民港人都是精英 「自己冇咩選擇」

近一年不少港人選擇移民，屬90後的Gary卻沒有此打算，更預計自己未來二十年都會留在香港。他認為，離開的都是較有生產力、屬於精英一群，他們的離開（移民）對香港有影響，但對樓價影響則很難預算。他透露，身邊也有部分朋友移民，但僅屬少數，他有感「自己冇咩選擇，所以選擇留在香港」，故作出重大置業決定。

Gary認為，移民離開的市民都是較有生產力、屬於精英的一群。（李澤彤攝）

公屋非打工仔福利 「加幾多都冇用」

上車接近一年，樓價再度破頂，Gary指沒有太大感受，「因為本身諗住自用，住到老、住到死，除非要賣樓，否則樓價波幅唔會太理會。但樓價keep到、甚至升，梗係開心啦。」他認為，自己層樓非「貴價樓」，屬於不少市民可負擔的樓價水平，「假若樓價真係要跌，我相信未必係自己層樓跌先。」

對於政府的樓市及房屋政策，Gary大感無奈，他指，香港採低稅制，政府收入主要來自高地價賣地，「樓價高係無法避免，公屋多咗、私樓減少，但啲公屋擺明唔係畀正正常常打份工嘅市民住，你一個月搵萬幾蚊，已經唔符合公屋資格，加（興建）幾多公屋（單位）都冇用啦，同時間私樓又減少，咁只會再推高樓價。」