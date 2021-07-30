藝人朱慧珊8280萬沽淺水灣豪宅　持貨16年勁賺半億｜多圖

港島豪宅近月交投暢旺，新近更錄得一宗名人沽貨個案。由藝人朱慧珊及其丈夫持有的豪宅NO.3 REPULSE BAY ROAD中層自用單位，新近以8,280萬元售出，成交呎價約4.75萬元，較2005年購入價大幅賺超過半億元或逾1.6倍。

有區內代理指出，上述為NO.3 REPULSE BAY ROAD的中層A室，實用面積1,741平方呎，採四房間隔，4月份推放盤，叫價1.03億元，惟近月降至8,300萬元，最終連同兩個車位，以8,280萬元沽出，成交呎價約47,559元。據悉，該單位一直由業主自用。

上述單位由國際羽絨有限公司持有，其公司董事為朱慧珊（CHU, WAI SHAN JACLYN）及賈鈞鵬（KAR, KWAN PANG）。朱慧珊為前亞洲電視及無綫電視女藝員，她在1985年參選第一屆亞洲小姐競選，獲得和平小姐名銜，隨參與多部電視劇及電影，同時也擔任節目主持。至於賈鈞鵬則為其丈夫。

2005年以公司名義入市 購入價3118萬

資料顯示，朱慧珊及賈鈞鵬在2005年透過上述公司，以3,118萬元購入NO.3 REPULSE BAY ROAD中層A室，當時呎價約17,909元。以最新成交價計算，是次易手單位帳面升值約5,162萬元或1.66倍。

有區內代理表示，NO.3 REPULSE BAY ROAD目前仍有其他放盤，如實用面積同為1,741平方呎的同類型中層A室，意向價約8,800萬元。

↓↓↓NO.3 REPULSE BAY ROAD同類型中層放盤相片↓↓↓

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發展商4月上載樓書 低層單位每呎索價逾5萬

NO.3 REPULSE BAY ROAD位於淺水灣道3號，由新地（0016）發展，早於1997年推出銷售。據了解，發展商現時依然持有約12間分層單位收租，項目在今年4月上載樓書至一手銷售資訊網，市場預計該盤短期內將以招標推售單位。

此外，消息透露，新地新近已把NO.3 REPULSE BAY ROAD一個低層單位打造為示範單位，實用面積1,734平方呎，意向價約9,000萬元，呎價約51,900元。

NO.3 REPULSE BAY ROAD於1997年入伙，設1座提供42個單位。據樓書資料，該廈42個單位，實用面積1,659至3,574平方呎，全屬四房大單位，也有複式特色戶。據悉，新地副董事總經理雷霆亦是居於上述項目。