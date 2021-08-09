租樓攻略｜觀塘凱滙近300個放租盤湧出　紅磡新樓1.1萬元即可入住

據本報統計，今年年中至下半年有逾20個新盤正在交樓或準備入伙，涉及逾一萬個單位，提供大量租盤盤源。若然有迫切租樓需要，市區如觀塘、長沙灣及紅磡等，有各式戶型租盤可供選擇，最平1.1萬元起已可入住全新樓。如預算再少一點，屯門大型新盤不乏月租8,000元選擇。

觀塘凱滙兩房叫租1.95萬起

要數到近期較矚目的入伙盤之一，包括有單位推出作「疫苗抽獎」的觀塘凱滙，項目第一期自5月開始收樓。利嘉閣地產市務經理梁錦機指，7月份屋苑錄約109宗租賃成交，平均呎租約由35元至38元。例如5座低層H室，面積約722平方呎，屬三房，近日以2.55萬元租出，呎租約35元。

凱滙一期現有近290個放租盤，佔全期單位總數1,025伙的三成。其中，實用面積380平方呎的一房戶，最平叫租由1.65萬元起，呎租約43元。而兩房單位盤源較多，實用面積約560至590平方呎，叫租由1.95萬元起，呎租約33元至35元。

長沙灣3個單幢盤 1.2萬元可租開放式

長沙灣為今季新盤落成集中地，包括家壹、The Campton，以及海珀，均為該區租賃市場注入新盤源。

The Campton上月中旬錄得首宗租賃，為中層H室，實用面積515平方呎，兩房間隔，以2.3萬元租出，呎租44.7元。中原地產副區域營業董事歐陽振邦指，The Campton現時約有30個單位放租，戶型由開放式至三房不等，平均呎租50元。入場租盤為低層S室，實用面積272平方呎開放式間隔，叫租1.5萬元，呎租約55元。

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同區另外兩個入伙盤，放租單位數量參差。其中家壹暫有42個放租盤，屬該區入伙盤中，放租單位最多的屋苑，平均呎租57元，放租以開放式戶型為主。入場租盤為低層G室，同屬開放式，實用面積238平方呎，業主叫租1.2萬元，折合呎租逾50元。

而另一項目海珀，歐陽振邦指，其自住比例較高，暫只得兩個放租盤，其中，低層D室，306平方呎開放式單位，叫租1.4萬元，呎租近46元，呎租計為同區三個入伙盤中最低。該區原定尚有一屋苑入伙，為愛海頌，伙數佔最多，惟發展商早前公布，將押後交樓日期至明年。

紅磡啟岸逾80個放租盤 最平叫1.1萬起

至於佐敦本木全盤提供172伙，主打一房單位，5月份開始交樓，現累積有約20多個放租盤。最平一伙面積約256平方呎的開放式戶，叫租1.6萬元起，呎租約62.5元。美聯物業區域聯席董事彭文浩指，本木7月累錄約9宗租賃成交，呎租由45至68元不等，新近錄得低層一房戶，面積約335平方呎，以1.5萬元租出，呎租約45元。

單位直擊｜本木兩房兩廁開則 吸引年輕客「一炮過」付30.6萬承租

另外，紅磡啟岸亦開始收樓，市場出現至少約80個單位放租，月租叫價由約1.1萬元起步，屬於實用面積約189平方呎的開放式戶，呎租約58元。而實用面積約381平方方呎的兩房單位，叫租約2.1萬元，呎租約55元。

項目早前錄首宗預租，據知為高層A3室，實用面積196平方呎，開放式間隔，成交月租約1.1萬元，呎租約56元。

天然濕地景色 316呎一房叫租1.08萬起

如接受遠離市區，較低水選擇有天水圍濕地公園旁的Wetland Seasons Park，第一期提供710伙，4月已開始收樓，包含一房至三房套房戶。

Wetland Seasons Park第一期現有約20多個放租盤，最平叫租1.08萬元起步，屬中層一房戶，實用面積316平方呎，呎租近34元；兩房單位月租由1.25萬元起，為低層戶，實用面積387平方呎，呎租約32元。

Wetland Seasons Park一期叫租貼近嘉湖

中原地產副區域營業董事伍耀祖指，項目7月累錄約25宗租賃成交，平均呎租約30.5元。近日23座有中層兩房單位，實用面積約409平方呎，以1.28萬元租出，呎租約31元，與同區嘉湖山莊租金相若，不過嘉湖山莊多屬鑽石型廳，且樓齡二十多年，相比之下Wetland Seasons Park開則方正且樓齡新，略勝一籌。

而Wetland Seasons Park第二期亦正陸續收樓，提供699伙，新近錄得一宗15座中高層A3室單位成交，實用面積576平方呎，月租2萬元，呎租約34.7元。項目主打低密度發展，鄰近濕地公園，可觀賞園內的自然景觀，居住環境清幽，屋苑設基座商場，為居民提供更多消費選擇。

恆大‧珺瓏灣最低叫租8000元起

至於目前屯門區近乎由恆大‧珺瓏灣「獨擔大旗」，先是第1期提供754伙，6月底開始收樓。有中層兩房戶，面積358平方呎，早前以1.18萬元租出，呎租約33元。據知，屋苑現有逾60個放租盤，開放式佔近四成，租金由8,000元至1萬元。至於一房及兩房戶型，叫租分別由1萬至1.5萬餘元不等。

恆大‧珺瓏灣的第二期，亦將會於本月中旬交樓，該期數涉及1,228伙，料屆時將再有大量租盤貨源湧現。至於區內其他入伙盤，如御海灣1、2期及OMA OMA也收樓在即，分別涉669伙及466伙。