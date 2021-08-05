青衣薈藍首批64伙「焫着價」　折實最平售388.8萬起

宏安地產（1243）旗下青衣新盤薈藍，今日（5日）公布首張價單，首批涉及64伙，全屬開放式戶型，折實售價由388.8萬元起。整批折實平均呎價20,638元。發展商宏安地產執行董事程德韻形容，是次開價為「焫着價」。

折實均價20638元 最貴一伙售455萬

她指，薈藍定價參考青衣區內享藍巴勒海峽景觀之二手樓價，以及部分位於荃灣西之私樓成交價。據價單，薈藍首批折實售價由388.8萬至455萬元，折實呎價18,692元至22,414元。發展商提供建築前付款及120天成交期兩個選項，兩付款方法分別涉12%及15%折扣。

發展商宏安指，薈藍首批的定價為「焫著價」。

首批入場單位屬於3樓B03室，實用面積208平方呎，用盡120天即供折扣15%計，折實售價由388.8萬元，折實呎價18,692元。

參考區內對上一個新盤，為佳明集團（1271）旗下明翹匯，於2019年10月正值社會事件期間推出首批156伙，折實平均呎價14,813元，折實入場價432.1萬元，屬299平方呎一房戶。若以折實均價計，薈藍較之高出四成。

薈藍每呎地價較明翹匯貴3倍

不過，參考兩項目的地價，差距甚遠。宏安地產於2018年4月以8.67億元投得上述薈藍的地皮，每呎樓面地價8,491元，創下當時青衣地價新高。對比佳明集團的明翹匯，每呎樓面地價僅1,980元，薈藍較明翹匯貴逾三倍。

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此外，二手方面，據中原地產數字，青衣區內私樓如盈翠半島及灝景灣，近期平均成交呎價分別為18,170元及16,800元。薈藍較二手呎價高13%至22%。

薈藍位處青衣寮肚路8號，合共提供320伙，單位實用面積由181至257平方呎，只提供開放式至一房戶型，其中181平方呎之開放式單位細絕青衣區。項目預計關鍵日期為2022年12月底，樓花期長約17個月。