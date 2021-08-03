新盤8月連錄4宗撻訂　雋睿一房買家料損失82萬

踏入8月份，新盤市場已連錄4宗撻訂個案。當中，「終止買賣合約」個案（即俗稱撻大訂）及「簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展」個案（俗稱撻細訂）各佔一半。

該兩宗撻大訂個案，分別來自永義（1218）旗下已屆現樓的九龍塘雋睿，及五礦地產（0230）油塘蔚藍東岸。其中，位於延文禮士道的雋睿，有2座7樓C室，實用面積265平方呎一房，新近錄撻大訂。據成交紀錄冊顯示，買家去年斥820.5萬元購入單位，本月2日終止買賣合約，料遭發展商沒收10%訂金、即涉約82萬元。

至於油塘蔚藍東岸一伙實用面積271平方呎的單位，亦遭買家撻大訂。據成交紀錄冊顯示，該3座23樓J室，於去年11月以603.61萬元售出，預計是次被發展商殺訂約60.36萬元。

兩宗撻細訂均屬過千萬大單位

新錄的兩宗撻細訂個案均為大單位，分別為長實（1113）長沙灣愛海頌，以及路勁地產的元朗山水盈。據成交紀錄冊所示，兩伙撻訂單位均於上月底售出，新近顯示為「簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展」，料分別遭發展商沒收5%訂金。

上述單位分別為愛海頌5座36樓A室，實用面積771平方呎，早前以1610.2萬元成交，預計遭殺訂約80.51萬元。參考愛海頌7月份亦錄得9宗撻大訂，長實指與項目延遲交樓無關。

至於山水盈8座7樓A室，實用面積996平方呎，上月以1,334.4萬元成交，料買家遭發展商沒收訂金涉約66.7萬元。