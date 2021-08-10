紀惠集團佐敦南京街舊樓申強拍　估值1.87億

市區舊樓重建有價，土地審裁處新近接獲兩宗強制拍賣申請，分別為北角馬寶道77號康樂大廈，以及佐敦南京街15至17號舊樓，兩項舊樓估值合共逾8.9億元。

申請人並非樂風集團

其中，佐敦南京街15至17號舊樓，現為一幢於1959年落成旳7層高商住樓宇，佔地約2,796平方呎，地下及1樓為舖位及寫字樓，對上為住宅樓層。申請人為嘉澤投資有限公司（JOY BENEFIT INVESTMENT LIMITED），公司董事為湯文亮、湯振玲、湯振傑及林麗瑩，為本港老牌投資家族紀惠集團的家族成員。申請人已持有上述舊樓約81.25%業權，整個項目估值逾1.87億元。

不過值得留意，近年積極進行市區收購的樂風集團，在今年5月份才公布以2.8億元收購上述南京街15至17號超過八成業權，當時更指將聯同南京街11至13號地盤合併發展，計劃興建商廈，估計可建樓面逾6.6萬平方呎。惟是次強拍申請由紀惠集團提出，未知是否已轉讓業權。本報就此向紀惠集團執行董事湯振傑查詢，對方表示「不評論」。

「澳門幫」就馬寶道舊樓申強拍

至於另一宗強拍個案為北角馬寶道77至87號康樂大廈，地盤面積約7,680平方呎，現為一幢於1964年落成的10層高商住舊樓。馬寶道物業申請人已集合大廈約86.27%業權，整個物業估值逾7.039億元。

該申請人為卓越兆業有限公司（EXCELLENT GROUP INC LIMITED），公司董事包括澳門商人羅盛宗，其餘多名董事則持有澳門護照。