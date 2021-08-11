火燒連環船！碧海藍天兩房戶被撻　原業主殺訂20萬即日再沽出

住宅樓市罕有錄連環「撻訂」個案。長沙灣碧海藍天一個兩房單位，上月底以950萬元沽出，不過，該買家因本身較早前賣出的元朗單位被撻訂，因而「火燒連環船」，致令其新買入的碧海藍天單位也要被逼撻訂，遭業主殺訂20萬元。至於碧海藍天業主即日重新放售單位，略減至948萬元成功賣出。

殺訂後 單位略減兩萬即日再沽出

利嘉閣地產助理分區經理邱家仁表示，上述個案為碧海藍天5座高層C室，實用面積約499平方呎，採兩房間隔，外望開揚市景。單位原開價950萬元，現減價2萬元或0.2%，以948萬元沽出，呎價約18,998元。

據悉，原業主於2007年2月，以約289.8萬元購入上述單位自用，持貨約十四年，現轉手帳面獲利約658.2萬元，物業升值約2.3倍。

買家棄購 皆因本身物業亦遭撻訂

邱家仁補充，上述碧海藍天單位，原本於今年7月下旬以950萬元獲一名外區客承接，不過該名外區客因早前以逾700萬元賣出的元朗半新盤映御物業突然遭到撻訂，故他亦被迫要放棄購入碧海藍天單位，「換樓鏈斷裂」。

據悉，碧海藍天單位業主殺訂約20萬元後，重新放售單位，並即日售出，新買家為上車客，睇樓後馬上拍板以948萬元入市。碧海藍天本月累錄6宗成交，現時約有80個二手單位放售，叫價由850萬元起。