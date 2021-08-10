單位直擊｜新都城兩房呎價逼近2萬　窗台設收納　廳區建假天花

藍籌屋苑呎價錄明顯升幅，其中，將軍澳新都城上月成交呎價首破兩萬元大關後，成屋苑新指標。近日屋苑1期中層一伙兩房戶，亦以每呎逼近兩萬元易手。

成交單位為新都城第1期1座中層C室，實用面積364平方呎，兩房間隔，新近以718萬元易手，呎價19,725元，略高於市價。美聯物業新區域經理黃少明透露，原業主於上月開始放盤，原叫價730萬元，至近日獲區內用家接洽，議價後減價12萬至718萬元成交。據了解，原業主於2016年以485萬元購入單位，持貨五年，帳面獲利233萬元，單位期內升值48%。

【新都城成交單位直擊】

據代理提供相片可見，單位內櫳裝修企理，廳區設有假天花。由於新都城單位的客廳及房間均設有窗台，上述成交單位則運用房間之窗台位置，作書枱及收納櫃。

參考7月份，新都城2期2座中層G室，實用面積363平方呎，兩房望內園，以735萬元成交，呎價20,248元，為屋苑呎價首破兩萬元大關。參考中原數據，7月單是新都城的第一期，已錄約5宗呎價高於1.9萬元的成交，反映屋苑呎價持續向兩萬元進發。而據銀行估值，上述單位估值介乎716萬元至720萬元，成交價亦貼近估價。