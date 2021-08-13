樓價破頂｜CCL升穿191點創歷史新高　莊太量︰港樓價已經升遲咗！

相隔超過兩年，樓價指數再次破頂！中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL成功擺脫爭持，今周創歷史新高，最新報191.34點，按周升0.65%，連升3周共2.38%。

CCL四大整體指數齊創新高，是2018年5月後首次出現，當中CCL_Mass及CCL(中小型單位)上周率先破頂，兼連續兩周齊創歷史新高，是2018年7月後首現。雖然四大整體指數先後成功挑戰歷史新高，但升幅開始收窄，CCL走勢將進入關鍵局面。

學者：香港樓價已經升遲咗

對於樓價指數破頂，中大經濟學系副教授莊太量認為，新冠疫情已經持續了一年多，其他城市例如台灣、日本、新加坡等樓市都有升幅，過去兩年香港都維持平穩，相比之下已經算是「升遲咗」。

他又認為，現時香港樓市仍屬健康發展，主要是香港市場很小，難以造成泡沬。他續指，本港每年都有1.3萬至1.4萬人結婚，惟住宅提供每年只有約1萬伙，供不應求之下使市場持續出現剛性需求。

莊太量亦認同「林鄭PLAN」等政策出現，有助推動中小型單位交投，在經濟環境回穩下，帶動整體樓市升勢。

林一鳴：買家錯判市場 積壓大批購買力

至於資深投資者林一鳴則表示，過去兩年因為社會事件及疫情，大部分買家錯誤判斷以為樓價會下跌，積壓了大批購買力，直至近期經濟回穩才重回市場。他又預計，未來樓價會繼續平穩上升，估計今年整體樓價按年升5至10%。

問及目前樓市狀況是否健康，他認為，現時能夠買樓的大多為本身有資產的換樓人士或投資者，只靠打工儲錢的市民依然難以買樓，情況並不健康，直言「人人買到樓先叫健康」。