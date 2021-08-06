CCL本周報190.1點　與歷史高位差0.2%　新界西指數率先破頂

樓價指數於高位爭持，中原城市領先指數CCL錄190.10點，按周升0.7%，距離190.48點歷史高位仍相差0.2%。而新界西CCL_Mass、CCL(中小型單位)及CCL_Mass三項指數則率先破頂，分別報177.64點、190.44點及192.86點。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，新界西CCL_Mass率先升穿歷史高位，同時帶動CCL（中小型單位）及CCL_Mass創下歷史新高。而整體樓價CCL則受CCL（大型單位）拖累，今周未能破頂。

CCL_Mass連續兩周四區齊升 新界西率先破頂

新界西CCL_Mass最新錄177.64點，按周升0.50%，創歷史新高，較早前高位高出0.37%。另外三區指數亦錄得齊升，各自相距歷史高位1.21%至1.41%。新界東CCL_Mass錄206.28點，按周升1.13%，創150周新高。至於港島及九龍區指數分別錄196.43點及186.11點，按周錄升0.44%至1.18%升幅。