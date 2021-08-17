黃竹坑站揚海公布樓書　最細320呎起　嘉里湯耀宗：短期開價

由嘉里建設（0683）、信和置業（0083）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第二期揚海，今日（17日）上載樓書，最細單位面積由320平方呎起。嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，揚海已上載樓書，項目將設3個示範單位，其中一個為連裝修，並將於短期公布價單。

湯耀宗續指，現時樓市價、量俱升至高位，隨着疫情緩和，看好通關後樓市會更趨活躍。他又表示，集團業務多元化，近日購入新界古洞多塊農地，除市區以外，新界古洞為集團未來計劃重點發展的地方。

參考黃竹坑站第二期揚海，位於香葉道11號，預計關鍵日期為2023年8月。據樓書顯示，項目由兩座分別24及29層高之住宅大樓組成，合共提供600伙，實用面積介乎320至1,901平方呎，涵蓋一房至四房合共9款不同戶型。

面積最大1901呎 屬頂層連天台

揚海面積最細單位為2A座5樓E室，實用面積320平方呎，一房間隔，配開放式廚房；至於面積最大單位則為1B座32樓A室，面積1,901平方呎，連313平方呎平台及1,842平方呎天台。除一房至四房標準分層單位外，揚海亦設不同類型之特色單位，包括連平台特色戶、連天台特色戶及複式單位。

揚海兩座住宅大樓各細分為A、B兩翼，各翼自設電梯大堂，每層每翼約6至7伙，共享兩部升降機。

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特色戶平台呈不規則形狀

負責項目設計的巴馬丹拿集團國際顧問有限公司董事何應超指出，揚海基座長逾100米，平台底部的天花像沙灘中的海浪，整個建築遠觀如揚帆出海。揚海兩座大樓皆呈不規則形狀，部分單位平台形狀較奇特，未必實用。例如第2B座5樓B室，單位連接呈內括形之曲線台，而且結合冷氣機平台，估計未必方便擺放傢具或活動。