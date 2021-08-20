單位直撃｜青衣藍澄灣兩房　視野剛高過前方酒店　708萬高價易手

青衣新盤熱賣，帶動區內二手睇樓氣氛。有外區客在青衣睇樓多時，日前終以708萬元購入藍澄灣高層海景單位，造價創屋苑標準兩房單位新高，一買一賣升值逾兩倍。

美聯首席高級營業經理李貫甡表示，上址為藍澄灣3座高層C室，實用面積約488平方呎，屬兩房間隔，座向西，外望青衣藍巴勒海峽、碼頭及昂船洲大橋景。原業主前年開始以720萬元連租約放盤，至近日租約完結後，即獲外區用家洽購，議價後終以708萬元成交，創屋苑標準兩房新高，呎價約14,508元。

【藍澄灣兩房成交單位直撃】

當年以235萬買入 單位升值兩倍

據了解，上述單位的新買家為外區用家，已留意區內二手多時，鍾情區內環境舒適，更鎖定兩房單位，見上址價格相宜，即決定入市。從代理提供相片可見，由於單位位處高層，較前方的青逸酒店高，故視野幸而未有受阻，可遠望藍巴勒海峽、碼頭及昂船洲大橋景。單位內櫳裝修亦算企理，廳堂設置假天花及燈槽。

原業主於2009年5月僅以約235萬元購入上址，現沽貨帳面獲利約473萬元，期內物業升值逾兩倍，尚未計期內租金收入。代理續稱，8月青衣區二手成交按月略見放緩，個別屋苑出現缺盤現象。

藍澄灣位於青衣青衣路1號，樓齡約十六年，設5座大廈，共提供1,587伙，主打兩房及三房戶型。屋苑自設基庭商場，惟交通略為不便，往返港鐵站需靠小巴接駁。