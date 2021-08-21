慈母斥2000萬購3伙Wetland Seasons Bay　付一半樓價助兩兒子上車

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 1期今（21日）首輪發售302伙，折實售價介乎455萬至1124.7萬元，折實呎價由12,375元至18,850元。

項目吸引不少大手買家，來自大圍的何家舉家前來揀樓，並斥資約2,000萬元買入三伙單位，暫作自住用途。何太稱看好樓市，主要因為有剛性需求，加上項目呎價便宜及屋苑對面是深圳前海，看好當區發展而入市。

對於幫助子女上車，何太直言：「一定大力支持！」她續指，自己為兩個兒子支付一半樓價，協助他們置業。何先生則表示，透過媽媽幫助購入一個兩房半單位，準備婚後自住。他明言，暫時未有結婚打算，惟看中項目呎價低，遂先入市。

購入兩伙自住的蔡先生認為項目「抵住」：「屯門（呎價）都1.9萬至2萬，呢度（呎價）1.4萬至1.5萬，好抵住。」至於彭先生表示斥約1,400萬元購入兩伙單位。對於樓市前景，他指出，他們兩兄弟購入單位自用，沒有太理會大市。

另推出48伙同日標售

發展商早前公布，首輪累收逾10,000個認購意向登記，以首輪價單形式推售的302伙計，超額認購約32倍。項目另推出48伙同日開始招標發售，包括別墅WV6及WV9全部單位。Wetland Seasons Bay第1期共提供1,224伙，涉及6座分層住宅大廈，及10座分層別墅。預計關鍵日期為2022年6月30日，樓花期不足一年。

【Wetland Seasons Bay 1期連裝修示範單位】

