Wetland Seasons Bay加推160伙　一房折實售472萬起

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 1期，昨展開首輪銷售，以價單形式開售302伙即日沽清，發展商今日（22日）公布全新4號價單，提供160伙，整批折實平均呎價15,320元，較本月10日推出的的首批245伙折實均價13,698元，高出近12%。

新地副董事總經理雷霆指，今批單位較價單第3號有約2%的加幅，但由於單位的樓層及景觀更優勝，故屬原價加推。有機會於本周末（28日）進行次輪推售。

新加推的160伙，涵蓋一房至三房戶型，並包括27伙特色單位，維持最高17.5%折扣，故折實售價由472.36萬至799.06萬元，折實呎價由13,693元至18,706元。

今批單位最低售價為3A座1樓B7室，實用面積300平方呎，一房開放式廚房間隔，折實售價472.36萬元，呎價15,745元；最高售價是3B座地下B5室，實用524平方呎，連367平方呎花園，屬特色戶，折實價799.06萬元，呎價15,249元。

新地代理總經理胡致遠指，昨日首輪銷售共有14組買家購入兩至四伙，其中最大手一組客人斥資約3,000萬元入市。此外，昨日售出的單位有逾10伙的成交金額逾1,000萬元。