市建局土瓜灣庇利街項目今截標　共收6份標書

繼觀塘凱滙後，市建局最大型的住宅項目土瓜灣庇利街/榮光街項目，於今日（23日）中午12時截標。市建局公布，項目共接獲6份標書。

遞交標書的財團包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、嘉華國際（0173），華懋與會德豐地產合組入標，而信置（0083）則夥拍嘉里建設（0683）及招商局置地（0978）合資競投。

嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，集團獨資入標，又指地盤規模較大，鄰近港鐵站，若中標將發展中小型住宅。恒地發展部高級地產發展經理梁晶晶則表示，土瓜灣庇利街/榮光街項目屬市區大型地皮，集團作為大型發展商，對此類項目感一定有興趣。

華坊諮詢：標書數目稍遜預期

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓指，是次項目接獲6份標書，稍遜預期，預計與條款限制有關，如項目商場要由中標者持有至少十年，不能出售，或令部分發展商卻步。

梁氏又指，是次項目地盤面向馬頭圍道的臨街面極小，要靠其餘市建局「小區發展」的商場營運成功才能帶旺此項目的商業部分，位置上甚為被動。該行維持預期，料最高出價介乎88億至92億元。

項目地盤面積約79,718平方呎，可建樓面約71.74萬平方呎，位於環海東岸的西面。項目包括近60萬平方呎的住宅樓面，以及約11.9萬平方呎的商業樓面，商業樓面首十年由發展商與市建局共同持有，發展商佔租金收益七成，市建局佔三成。十年後雙方可選擇出售商業部分予對方，或再共同收租五年，其後再以招標形式出售商場。

土瓜灣庇利街項目為2014年觀塘市中心重建計劃後，最具規模的項目。

設分紅制 商場租金收益七三之分

據了解，上述項目未來賣樓收益達148億元，中標財團需要向市建局分紅，達標後首2.5億元分紅20%，隨後按比例提升至最高50%。早前有測量師預計，連同分紅因素計算，上述展項目的每呎樓面地價約1.1萬至1.5萬元，以此計算，地皮估值高達約79億至108億元。

項目於6月25日共接獲36份意向書，及後市建局邀請33家發展商及財團入標競投。