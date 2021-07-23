市建局邀33家財團競投土瓜灣庇利街項目　下月23日截標

市建局公布，邀請33家發展商及財團入標競投，合作發展土瓜灣庇利街 / 榮光街發展項目，截標日期為8月23日。

該項目在上月25日共接獲36份意向書，當時已知遞交發展意向的財團包括鷹君（0041）、中國海外（0688） 、招商局置地（0978）、英皇國際（0163）、佳兆業集團（1638）、遠東發展（0035）、旭輝集團（0884）、華懋、南豐及爪哇（0251）等。

上述土瓜灣項目於2016年3月展開，地盤面積79,718平方呎。項目完成後預計可提供上限約為717,463平方呎的總樓面面積。是次項目規模龐大屬近年罕見，亦為2014年觀塘市中心重建計劃後，最具規模的項目。

估值79億至108億

早前有測量師預計，連同分紅因素計算，庇利街 / 榮光街發展項目的每呎樓面地價約1.1萬至1.5萬元。以此計算，地皮估值高達約79億至108億元。

該局又指出，成功取得本項目的發展商，須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展項目總體設計上的要求，與毗鄰的重建項目產生協同效應，以達致整個小區的重整及規劃更完整及一體化，促進該小區的連接性和步行環境，並以更豐富的「地方營造」及智慧元素，提升該區的宜居性。