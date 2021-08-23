6月私樓動工量1724伙　屬十三個月次多　落成量按月急跌68%

屋宇署今日（23日）發表最新數據，今年6月份共有兩個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），涉及單位1,724伙，較5月份的2,218伙減少22%，但仍為近十三個單月以來次多。

數據顯示，6月份共有兩個私樓項目動工，當中，較大規模有啟德4B區1號地盤，由會德豐、恒地、中國海外及新世界合組財團發展，涉及單位1,591伙；另一個為九龍倉的九龍塘龍翔道與獅子山隧道公路交界，涉及133伙。

上半年累計4465伙動工 七年同期新低

連同上述項目，2021年上半年全港共有14個私樓項目動工，涉及單位總數4,465伙，較去年同期的5,422伙減少近18%，創自2015年以來的七年同期新低。

當中，九龍區的施工項目及單位數量均為最多，涉及7個項目、合共2,528伙，單位佔整體比例約56.6%；新界區共有3個，單位數量1,890伙，佔整體比率約42.3%；港島區則有4個項目、合共47個單位動工，佔整體比例約1.1%。

落成量按月急跌68%

至於落成量方面，今年6月份全港共有6個項目，共1,170個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較5月份3,679伙急跌68%，終止四連升。

6個落成項目中，規模較大的為日出康城GRAND MARINI，涉及503伙；其次為西營盤藝里坊．2號，涉及264伙；深水埗愛海頌（第1、2座）分別涉90伙及192伙；西營盤15 WESTERN STREET，涉105伙，以及牛潭尾新潭路項目的16伙。

利嘉閣地產陳海潮初步估計，2021年全年落成量可達1.6萬至1.8萬伙水平。（資料圖片）

上半年8961伙落成 近十六年同期次多

按地區劃分，今年上半年新界區共有12個項目落成，涉及單位總數4,719伙，佔同期整體私宅落成量約52.6%；九龍區暫時有10個項目落成，涉及單位總數3,490伙，佔整體私宅落成量約39.0%；至於港島區有8個，共涉及752個單位，佔同期落成量僅8.4%。

綜合上半年合共30個項目、涉及8,961伙私樓落成，雖較去年同期的11,371伙，按年大減21%，仍創自2006年以來近十六年同期第二高。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今年上半年私樓落成量佔差估署全年預測的18,230伙約49%，進度符合預期。他初步估計，2021年全年落成量可達1.6萬至1.8萬伙水平。