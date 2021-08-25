單位直撃｜天晉業主劈價130萬沽四房　開則罕有　高層望180度海景

將軍澳南的私樓群，普遍密度較低，故高層單位可享有開揚海景。有該區住客被天晉3B期一個樓盤廣告的無敵海景吸引，親身睇樓後一見鍾情，加上戶型罕有，遂相約業主議價，終獲減逾百萬至1,950萬元成交。

利嘉閣地產首席聯席董事蔡庭勇表示，單位為天晉3B期1A座高層B室，實用面積約949平方呎，屬四房套房連工人套房，外望180度開揚海景。據知業主原叫價2,080萬元，至近日獲買家洽購，議價後願意減價130萬至1,950萬元成交，呎價約20,548元。

據了解，新買家為將軍澳南的住客，從樓盤廣告中留意到單位的大海景，即相約睇樓，參觀後即被海景景觀吸引，加上單位裝修企理，屋苑同呎數的戶型較少供應，故隔日再攜同母親一同睇樓及議價，終以1,950萬元入市。

同呎數單位 全屋苑僅12伙

參考與上址同呎數的單位，全個天晉3B期只有12伙，分布於1A及1B座的B室，一律位於25、26樓以上高層，由於伙數少，同類成交不多。近期買賣可參考1B期高層B室，面積945平方呎，今年4月以2,020萬元成交，呎價21,376元。

至於原業主於2014年11月以約1,520.8萬元購入上述單位，持貨至今約七年，現帳面獲利約429.2萬元，物業升值約28％。蔡庭勇補充，天晉3B期現約有18個二手放盤，叫價由740萬元起。