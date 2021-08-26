單位直撃｜外區家庭為中西區名校網　745萬購怡景花園兩房戶

為讓子女就讀心儀學校，不少家長均會遷至名校網地區。位於中西區11校網的堅尼地城怡景花園，新近錄得兩房單位，由外區家庭客745萬元承接。涉及為1座低層A室，實用面積約404平方呎，兩房間隔，外望樓景，以745萬元成交，實用呎價約18,441元，屬市價。

利嘉閣地產高級經理雷敏儀表示，新買家為外區家庭客，心儀屋苑鄰近港鐵堅尼地城站，並位處中西區11校網，區內不少優質學校，可讓孩子就讀區內「一條龍」幼稚園及小學，故決定搬至堅尼地城一區，並購入上址。

【成交單位直擊】

據悉，原業主於2014年6月以約478萬元購入上述單位，持貨至今約七年，現帳面獲利約267萬元，物業升值約56％。從代理提供的相片可見，單位裝修企理，家具齊備。

雷敏儀補充，怡景花園平均二手呎價約1.9萬元，上述為屋苑本月首宗買賣。屋苑二手交投及放盤量較少，現時只有一個放盤，為1座中層C室，兩房，實用面積417平方呎，現叫價850萬元，呎價約20,384元。

資料顯示，怡景花園位於港島西堅尼地城皇后大道西409至419號，設有兩座，提供共320伙，於1987年入伙，樓齡近三十三年。屋苑坐落於中西區11校網，區內有不少優質小學及名牌中學。