黃竹坑站揚海暫收800票　經絡推按揭優惠　樓價3000萬可借7成

由嘉里建設（0683）、信置（0083）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸二期揚海，日前（24日）公布首批價單，折實均價30,880元。嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪表示，揚海截至昨晚（25日）暫收約800票，以首批120伙計，超購約5.7倍。

盧子豪續指，入票人士以南區用家及投資者為主，當中以兩房套房及三房最受歡迎，集團會考慮短期加推至少60伙，最快下周作首輪銷售。發展商今日（26日）夥拍經絡按揭轉介推出「置低息/高成數按揭雙優惠」。

嘉里夥拍經絡推按揭優惠。左一及二為布少明及盧子豪。

經絡按揭轉介營運總監張顥曦稱，是次提供兩種優惠。優惠一，全期按息低至HIBOR加1.3厘，鎖息上限為P減2.75厘（P為5.25%），最高可享貸款額1.4%現金回贈，另特享高存息戶口。假設購入一個價值1,080萬元的一房單位，承造五成按揭，供款30年，以實際息率1.36%計，每月供款18,276元，比封頂息率或P按計劃的2.5%的供款21,337元，每月節省3,061元或14.3%。

優惠二，為提供大額高成數按揭優惠，按揭成數達七成，息率低至P減2.75厘，現金回贈1%。假設購入一個價值3,000萬元的單位，原本首期最少需要1,500萬元，如選用優惠二，首期可降至900萬元，即節省高達600萬元的首期開支。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指，截至本月23日，新盤單月共錄800宗成交。而本年至今一手成交累錄逾10,700宗，較去年首八個月上升逾兩成，反映買家入市態度積極。